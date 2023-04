Ginnastica artistica | Coppa del Mondo Il Cairo in DIRETTA | le gemelle D’Amato | Giorgia Villa e Maresca per la vittoria

(Di sabato 29 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALIVE La cronaca delle qualifiche Buongiorno e benvenuti allaLIVE della quarta tappa delladel2023 di. A Il(Egitto) vanno in scena le prime Finali del massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità. L’Italia vuole essere assoluta protagonista e ha tutte le carte in regola per salire a ripetizione sul podio. Aliceha firmato il miglior punteggio di qualifica alle parallele asimmetriche e da fresca Campionessa d’Europa vuole subito mettere la propria firma dopo aver già trionfato a Cottbus. Asiavanta il miglior accredito al volteggio e dopo aver conquistato l’argento agli Europei spera in un nuovo sigillo ...

Va in archivio la prima giornata di qualificazioni della tappa di World Cup di specialità diin corso di svolgimento a Il Cairo , in Egitto. Gli azzurri hanno conquistato le prime finali fornendo delle ottime prestazioni in pedana. Giorgia Villa, Asia ed Alice D'Amato ...Via libera alla Spezia al progetto della nuova palestra dedicata allache verrà posizionata nell'area accanto al palazzetto G. Mariotti. Progetto che ha ottenuto i finanziamenti dal Pnrr per un importo di 5.349.886,38 euro. Nelle prossime settimane ...Castellammare di Stabia . A Il Cairo in Egitto è in corso di svolgimento il quarto e ultimo appuntamento della Coppa del Mondo di goinnastica. Le gare, iniziate ieri, termineranno nella giornata di domenica 30 aprile. Presente anche il campano Salvatore Maresca, seguito nella trasferta egiziana dal coach Marcello Barbieri. Maresca,...

Il calendario della Coppa del Mondo de Il Cairo 2023 di specialità di ginnastica artistica maschile e femminile, in programma da giovedì 27 a domenica 30 aprile ...