Ginnastica artistica | Asia D’Amato seconda in Coppa del Mondo | ma si teme l’infortunio | cos’è successo al volteggio?

Leggi su oasport

(Di sabato 29 aprile 2023) Siun nuovo infortunio per. In occasione della quarta tappa delladel2023 di, in corso di svolgimento a Il Cairo (Egitto), la genovese si è purtroppo fatta male durante la finale al. La 20enne, dopo aver eseguito un ottimo primo salto (doppio avvitamento valutato in 14.100), non è stata impeccabile nellaprova: l’arrivo non è stato brillantissimo, ha chiuso il salto in piedi (13.100), ma appena toccato il materassino ha alzato la gamba sinistra e poi si è accasciata a terra. La genovese si è stretta il ginocchio sinistro, era visibilmente dolorante ed è stata subito affiancata dal DT Enrico Casella. Stando alle prime ricostruzioni, come riportato da RaiSport, si ...