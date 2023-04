Ginnastica artistica | Alice D’Amato vince la Coppa del Mondo alle parallele! Trionfo a Il Cairo | il trofeo è azzurro

(Di sabato 29 aprile 2023)ha vinto ladel2023parle asimmetriche. La fresca Campionessa d’Europa sugli staggi ha conquistato ilriservatosingole specialità, dominando la tappa disputata a Ile facendo coppia con il sigillo ottenuto ormai due mesi fa a Cottbus. La 20enne genovese ha infilato due affermazioni nel massimo circuito internazionale itinerante e i 60 punti bastano e avanzano per poter festeggiare e ampliare ulteriormente il proprio palmares. L’azzurra, reduce dagli eccezionali Europei in cui si è messa al collo anche il bronzo nel concorso generale individuale e l’argento nella gara a squadre, ha confezionato un esercizio impeccabile nella capitale egiziana: 14.633 (6.2 il D Score), miglior ...

L' Italia porta a casa quattro medaglie nella prima giornata delle finali di specialità della Coppa del Mondo de Il Cairo 2023 . Alle parallele asimmetriche è dominio azzurro con l'oro di Alice D'...

Si teme un nuovo infortunio per Asia D'Amato. In occasione della quarta tappa della Coppa del Mondo 2023 di ginnastica artistica, in corso di svolgimento a Il Cairo (Egitto), la genovese si è purtropp ...