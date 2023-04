gIANMARIA nel nuovo singolo Disco Dance | “Ho fatto impersonificare il mio lato femminile”

Leggi su biccy

(Di sabato 29 aprile 2023) In questi giorni non è tornata in radio solo Emma con Mezzo Mondo, ma anche il “suo”con, brano inciso in collaborazione con Francesca Michielin. Emma Marrone è tornata con ilMezzo Mondo https://t.co/rVhw8fOcFQ — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 27, 2023 In(“con questo titolo spero di spiazzare l’ascoltatore”),parla di una ragazza di nome Viola, che è il suo. “Il brano parla di una ragazza, Viola, alla quale hoil mio, staccandola completamente da me e facendole prendere vita”. Anche la cantante ha detto la sua: “Nella mia immaginazione Viola è una ragazza che si ...