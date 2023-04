Galliani | «Semifinale Inter-Milan bellissima! Per la finale invece…»

Leggi su inter-news

(Di sabato 29 aprile 2023)in un’vista rilasciata a Sportmediaset tra gli altri temi ha parlato anche delladi UEFA Champions Leaguee non solo. IN– Adrianoriguardo l’euroderby ha parlato così: «L’Italia avrà una squadra indi Champions League ed è una cosa bellissima. Poi non vi dico cosa penso io, anche perché tra l’altro ho un buonissimo rapporto con l’. (ride, ndr)».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it ...