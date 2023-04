Gabriele Limido | il “Secolo d’Italia” nel cuore Custode della memoria dei ragazzi di destra

(Di sabato 29 aprile 2023) Ciaoera un uomo buono. E quando muore un uomo buono , diceva Longanesi, tutto gli viene condonato. Un’altra figura storicaromana scompare, dopo Andrea Augello. Calabrese di Cropalati, figlio di un sindaco democristiano legato al ministro Dario Antoniozzi ( papà di Alfredo, vice capogruppo di Fratellialla Camera),da giovane se ne andò a Roma. Era troppo diper convivere con le esigenze paterne., la battaglia durissima contro Giacomi Mancini in Calabria E a Roma fece subito vita da militante. In mezzo alla strada, in un ambiente che ogni giorno rischiava di piangere morti e che era anche mal visto da chi aveva fatto la scelta dell’eversione. Legatissimo ad ...

