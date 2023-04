Furgoni in fiamme a Santa Maria Capua Vetere

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 29 aprile 2023) : intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco per domare l’incendio . Due squadre dei Vigili del Fuoco, una proveniente dalla sede centrale del Comando e una proveniente dal distaccamento di Marcianise, sono intervenute in via Pezzella nel comune di, per un incendio che ha interessato duein sosta in un parcheggio. Al loro arrivo sul posto i veicoli, fermi in sosta nel parcheggio, erano completamente avvolti dallee avevano generato una colonna di fumo denso. Per poter estinguere il rogo i Vigili del Fuoco hanno usato la schiuma ad alta espansione, impedendo all’incendio di propagarsi anche ad altri veicoli presenti nel parcheggio. Sul posto, a supporto delle squadre, è intervenuta anche un’autobotte dalla sede centrale. Lascia un ...