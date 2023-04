La vera favola l'ha scritta il- capolista in Serie B, con uno stadio di proprietà - che ha cambiato marcia puntando tutto sui giovani. La città conta poco più di 40mila abitanti, eppure ha ...Ci sarà il mondo, ma non può che prevalere ilin Italy: che incassa dieci dei quindici ... Nella provincia diè stata attivata un mese prima del solito, peggio nel Viterbese e nell'area ...... l' Università di Cassino ha confermato la partenza nel polo diAlta dei due corsi di specializzazione in Ingegneria gestionale ed in Economia e management delin Italy . È stato ...

Frosinone made in Italy: in Primavera giocano (quasi) solo italiani e molti sono... a km zero La Gazzetta dello Sport

Il progetto è stato presentato da Federlazio e Camera di Commercio. Obiettivo l'internazionalizzazione della filiera dei prodotti delle province di Frosinone e Latina ...La conferenza, tenutasi a Roma, ha visto partecipare l'intero CDA, tutti i membri della famiglia Gabrielli, nonché i rappresentanti della politica regionale e nazionale. Un incremento di 54 punti vend ...