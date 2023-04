Frasso Telesino | la candidata Grifone | “No a spopolamento per cecità politica”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 29 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Valorizzare appieno le potenzialità del sistema locale attraverso iniziative che renderanno il paese più vivibile riducendo in modo sensibile l’attuale tendenza allo”. E’ l’obiettivo principale che caratterizza il programma della lista civica “Viva”, capeggiata dallaSindaco Evelina. La lista ha esordito questa sera aprendo la campagna elettorale aper illustrare il programma e per presentare i candidati al consiglio comunale. “Tre – ha detto Evelina– sono gli aspetti essenziali su cui si punterà per migliorare le condizioni di vita della popolazione residente nonché attrarre nuovi residenti: l’incremento dei servizi alla persona privilegiando la prossimità e la digitalizzazione; ...