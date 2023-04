Franco Cardini non si allinea da Lilli Gruber? La sinistra lo processa

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 aprile 2023)rappresenta molte cose insieme e, per la verità, non le rappresenta da ieri: per esempio, è uno dei pochissimi intellettuali di destra che abbia ottenuto dei successi accademici importanti, mentre, per solito, le stigmate del, diciamo così, nonto costano care a uno studioso. In secondo luogo,è uno che non le ha mai mandate a dire: da bravo toscano, fa un po' fatica a tenere la lingua a freno e, qualche volta, ha usato modi e argomenti che a qualcuno delicato di pelle possono essere sembrati un filo bruschi. Infine, tra tutti i medievisti di casa nostra ha sempre espresso posizioni originali su questioni importanti, suggerendo punti vista anomali, rispetto alle molteplici vulgate: e chi scrive sa di che parla, essendosi, appunto, immeritata mente laureato in storia medievale. OSTRACISMO ...