Forza Italia e la convention di Milano come un ' Ritorno al ' 94'

(Di sabato 29 aprile 2023) AGI - Unal '94 in chiave 2.0. Ladidel 5 e 6 maggio a, al di là dei contributi che arriveranno dal presidente Silvio Berlusconi, dai ministri, dal coordinatore Antonio Tajani e da tutti i dirigenti, mira a riproporre il primo, arcaico, schema berlusconiano della storica 'discesa in campo'. Non solo convegni, dibattiti sui temi, discorsi e strategie, ma anche luci e riflettori. Una scenografia all'americana che fu proprio Berlusconi a portare in politica. "Niente sale d'alberghi ma una location adatta a effetti scenici per rilanciaree riportarla ai fasti di un tempo", spiega uno degli organizzatori della kermesse. Millecinquento persone, la maggior parte proveniente dalla Lombardia, con il saluto del presidente ...

... proseguirà l' alternanza di alcuni elementi , dunque ci saranno novità rispetto alla Coppa. ... Impegno insidioso per i bianconeri, che però devono vincere per: c'è una serie negativa da ...Sutri si pone all'avanguardia oggi, in, nella proposta di una vera arte contemporanea e nel ...ha pensato che il suo compito fosse fare sculture che sembrassero prodotte non dalladell'...Se eseguita correttamente questa manovra era inarrestabile per qualsiasitradizionale, ... Breccia - che è uno dei più brillanti studiosi di storia militare antica in, ma ha condotto anche ...

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Ratificata a Bruxelles in via definitiva la riforma del sistema ETS, relativa allo scambio di emissioni di CO2, già approvata dal Parlamento europeo la settimana scorsa. Il Consiglio europeo dedicato ...