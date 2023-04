Formula 1 | pagelle Sprint Race Gp Azerbaijan 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 29 aprile 2023) Sergio Perez vince la primadella stagionedi1. Gara d’attacco del messicano che si mette dietro Leclerc e Verstappen, con macchina danneggiata. Quarto Russell a 10 secondi dalla testa seguito da Sainz, Alonso e Hamilton, lontano dai primi a 8 secondi dal compagno di squadra. Di Stroll l’ultimo punto buono per la classifica. PEREZ (1° classificato) VOTO 9: grande gara del messicano, bravo a difendersi dagli attacchi di Russell in partenza e poi a superare Leclerc allungando dimostrando una grande superiorità di macchina. LECLERC (2° classificato) VOTO 8,5: gara di contenimento del pilota della Ferrari, che non può niente sul velocissimo Perez. Bravo a resistere su un Verstappen condizionato dai danni alla fiancata della sua Red Bull provocati da Russell. VERSTAPPEN (3° classificato) VOTO 6,5: ...