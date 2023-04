Formia Villaggio Don Bosco | dopo l’incendio riapre l’Auditorium per ospitare le messe domenicali VIDEO

... al momento le cause del rogo non sono ancora state individuate Nelle prime ore di oggi, sabato 8 aprile, la chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria di, nota comeDon Bosco,...Indagini a tutto campo dopo l'incendio che ha devastato la chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria di. Nelle prime ore di sabato la chiesa, nota comeDon Bosco, è stata interessata da un incendio cheUn incendio nella notte distrutto la sagrestia della chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria di, nota comeDon Bosco, e la casa canonica che si trova sopra di essa. Fortunatamente non ci sono stati feriti o danni a persone. Vi è stato il pronto intervento di diverse unità dei ...

Formia / Villaggio Don Bosco, dopo l'incendio riapre l'Auditorium per ... Temporeale Quotidiano

FORMIA – Per la terza domenica consecutiva le celebrazioni eucaristiche, che si sarebbero dovute svolgere presso la chiesa Cuore Immacolato di Maria andata parzialmente distrutta a causa di un violent ..."Gaeta in Salute” la prevenzione torna in piazza, dalle ore 9 in Piazza XIX Maggio e Piazza Mons. Di Liegro con il "villaggio della salute".