Formazioni ufficiali Torino-Atalanta | le scelte di Gasperini e Juric

(Di sabato 29 aprile 2023) Gli schieramentidiper la 32° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. Ecco le: i granata per inseguire l’ultimo treno per l’Europa, i nerazzurri di Gian Pieroper un successo determinate in ottica Champions League. Ecco ledel match.: LE(3-4-2-1):Milinkovic-Savic; Dijdij, Schuurs, Buongiorno; Lazaro, Linetty, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Karamoh; Sanabria.(3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Pasalic, Koopmeiners; Hojlund

Cronaca della partita in tempo reale e tabellino [ AGGIORNA LA DIRETTA DI INTER - LAZIO ] RISULTATO IN DIRETTA: INTER - LAZIO Domenica 30 aprile dalle ore 12.30 le, dalle 13.30 ...ROMA - MILANROMA (3 - 5 - 2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Abraham, Belotti. All. Mourinho. MILAN (4 - 2 - 3 - 1): ...Allenatore: Vecchi Reti: al 9 st Butic (F), al 10 st Tonetto (AG F), al 20 st Iemmello (C) Ammonizioni: 27 pt Curcio (C), 38 pt Tonetto (F); Recupero: 0' pt; 3 stdi Catanzaro - ...

Allo stadio Olimpico Grande Torino si gioca l'anticipo serale della 32° giornata d Serie A tra Torino e Atalanta. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre: TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; ...