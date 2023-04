Formazioni ufficiali Roma-Milan | Serie A 2022 2023

(Di sabato 29 aprile 2023) Ledi, match valido per la 32esima giornata di. Allo Stadio Olimpico di, si affronteranno due compagini che hanno un disperato bisogno di punti nell’accesissima corsa alla prossima Champions League. I giallorossi, infatti, sono reduci dal pesante ko patito a Bergamo con l’Atalanta, risultato che ha rimesso gli orobici in piena lotta per i primi quattro posti e che ha insinuato dubbi nella testa dei capitolini, adesso quinti con 56 punti (17 vittorie, 5 pareggi, 9 sconfitte). I rossoneri, invece, son quarti a quota 56 (16 vittorie, 8 pareggi, 7 sconfitte) e hanno ottenuto 8 punti nelle ultime 4 giornate. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 18:00 di sabato 29 aprile, di seguito le scelte dei ...

Ledi Genoa - Brescia Genoa (4 - 2 - 3 - 1) - 1 S. Calvani; 2 Orlandi, 5 G. Calvani (C), 6 Gagliardi, 3 Boci; 4 Palella, 8 Toniato; 7 Fini, 11 Ambrosini, 10 Accornero; 9 ...Ledi Real Madrid - Almeria, match valido per la 32esima giornata de LaLiga 2022/2023 . Si tratta di uno scontro tra due squadre da ambizioni di classifica totalmente differenti, ...Ledi Catanzaro - Feralpisalò, match valido per il primo turno della Supercoppa Serie C 2023 . È una competizione che si disputa tra le tre compagini che hanno vinto i rispettivi ...

Leoni del Garda in campo alle 16 alo Stadio Comunale “Nicola Ceravolo” di Catanzaro per affrontare i padroni di casa nella prima giornata di Supercoppa di Serie C. La gara sarà diretta dal Signor Sfir ...Tra poco allo stadio 'Nicola Ceravolo' andrà in scena il primo match valido per la Supercoppa di Serie C tra il Catanzaro vincitrice del Girone C e la Feralpisalò primatista ...