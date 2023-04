Formazioni ufficiali Roma-Milan | Pioli ritrova Giroud | Serie A News

Ledi Roma - Milan, match valido per la 32esima giornata di Serie A 2022/2023 . Allo Stadio Olimpico di Roma, si affronteranno due compagini che hanno un disperato bisogno di punti ...Ledi Genoa - Brescia Genoa (4 - 2 - 3 - 1) - 1 S. Calvani; 2 Orlandi, 5 G. Calvani (C), 6 Gagliardi, 3 Boci; 4 Palella, 8 Toniato; 7 Fini, 11 Ambrosini, 10 Accornero; 9 ...Ledi Genoa - Brescia Genoa (4 - 2 - 3 - 1) - 1 S. Calvani; 2 Orlandi, 5 G. Calvani (C), 6 Gagliardi, 3 Boci; 4 Palella, 8 Toniato; 7 Fini, 11 Ambrosini, 10 Accornero; 9 ...

Di seguito le formazioni ufficiali di Roma-Milan, match valido per la trentaduesima giornata di Serie A: ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Celik, Cristante, ...Serie A 2022/2023, 32a giornata. Le ultime notizie sulla partita Roma-Milan: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.