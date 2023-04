Formazioni ufficiali Catanzaro-Feralpisalò | Supercoppa Serie C 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 29 aprile 2023) Ledi, match valido per il primo turno della. È una competizione che si disputa tra le tre compagini che hanno vinto i rispettivi gironi della regular season, conquistando tre dei quattro posti disponibili per la prossima stagione dellaB. I calabresi hanno conquistato la prima piazza del Girone C e l’hanno fatto in maniera netta, roboante, rendendosi protagonisti di una cavalcata da record: per loro sono stati ben 96 i punti, frutto di 30 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte, con ben 102 reti segnate a fronte di sole 21 subite. Per i lombardi, invece, una promozione più sofferta e giunta in rimonta, grazie ad un girone di ritorno splendido e con un solo ko subito da febbraio fino ...