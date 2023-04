Forcella sogna il 'terremoto'

Leggi su agi

(Di sabato 29 aprile 2023) AGI – Bianco e azzurro. Un po' di tricolore, ma soltanto per dire che bianco, rosso e verde sono i colori che il Napoli si appunterà sulla maglia come terzo scudetto molto presto. Domani forse. In tanti ci sperano, vedono la notte che verrà come la più lunga, da ingannare e far passare in fretta, perché la squadra sarà in casa, nella bolgia dello stadio Maradona, nella città che sembra una polveriera pronta a esplodere. “Un” prevede “'a nonna”, che non vuol rivelare il suo nome, perché la bancarella nel cuore diè abusiva. C'era ieri, c'è oggi e forse domani, chissà. “Dipende”. Porta nel cuore Diego Armando Maradona, che aera di casa, con le sue scorribande notturne. E sui muri, sulle finestre, il suo volto è ovunque, con le foto ormai iconiche, con le scritte che ripetono ossessivamente il soprannome, ...