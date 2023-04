Fontana Project | se l’arte di Lucio Fontana incontra il teatro Il regista | “Così ho messo ‘in moto’ la sua tela”

(Di sabato 29 aprile 2023) Poetico, potente, inquietante, intenso come un sogno da cui non vorremmo uscire. Non c’è un unico aggettivo che possa descrivere il lavoro di Emiliano Pellisari e Marianna Porceddu, artisti e coreografi alla guida della compagnia NoGravity. AlVascello di Roma dal 26 al 30 aprile portano in scena “”, dedicato all’inventore dello spazialismo. Una performance visionaria che lascia lo spettatore immerso nell’incanto, intrappolato nel flusso delle immagini che si susseguono e si trasformano una nell’altra: sculture in movimento che disegnano, svelano lo spazio e il tempo. Quellachedecide di tagliare, e dà avvio al processo di superamento ...

Dal 26 al 30 aprile andrà in scena presso il teatro Vascello di Roma "", performance di danza dedicata al pittore e scultore argentino Lucio. Ne è autore e regista Emiliano Pellisari che, insieme alla prima ballerina e co - coreografa Mariana ...deodato.com Corpi nello spazioè un visionario e originalissimo spettacolo dedicato al pittore, ceramista e scultore di origine argentina, tra i fondatori dello spazialismo, celebre ...

