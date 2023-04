(Di sabato 29 aprile 2023) Ai nastri di partenza la2023 deiin. L’iniziativa è di Acamir (Agenzia Campana Mobilità, Infrastrutture e Reti) in collaborazione conFerrovie dello Stato Italiane. Saranno, complessivamente, 69 corse le corse messe a disposizione per un totale di?13mila posti a bordo, ai quali si aggiungono 2000 posti bici per incentivare lo sviluppo di un turismo lento e sostenibile anche attraverso la possibilità di traportare gratuitamente sul treno la propria bicicletta utilizzando antichi bagagliai restaurati e attrezzati a tale scopo. Il calendario del 2023 prevede diversi itinerari: Pietrarsa Express: il treno storico che congiunge il centro di Napoli con il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa Reggia Express: da Napoli Centrale direttamente all’ingresso della ...

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web e sulle pagine ufficiali dellaFS sui principali social network. I biglietti per viaggiare a bordo dei treni storici possono essere ...... Altomilanese e Milano,di Comunità Milano,Comunitaria Nord Milano e Ticino ...Monte Grappa, 2 - Bollate (MI) Giovedì 4 maggio - dalle 16.30 alle 18.00 - "Famiglie all'hub", ..."Il sogno - ha detto l'ad diMachina Giovanni Lodrini - è di non dover più declinare nessuna iscrizione". Un'altra difficoltà del settore è quella degli alloggi: inTommaseo il 26% ...

Fondazione Fs, al via in Campania la stagione dei treni storici ... Il Denaro

Sta per partire tra pochi giorni la nuova programmazione della Casa del Cinema gestita da Fondazione Cinema per Roma.Giornate della solidarietà, tutto pronto a Venticano per l’evento che viene organizzato ogni anno dalla Fondazione Rachelina Ambrosini. Il prossimo 3 maggio prenderanno il via le Giornate della solida ...