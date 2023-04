Sempre alle 18.00 tornerà in diretta Emiliano Viviano insieme, a partire dalle 18.30, a Furioe Paolo De Paola. Il processo a- Juve su TvPlay: ospiti, orari e come seguirci in ...- Juventus, Allegri affonda definitivamente: 'Troppi errori, io non so più che dire'I ... Massimiliano Allegri © LaPresse - Calciomercato.itFurio, su 'Radio Radio', ha espresso una '...CONSACRATA NEISceglie la consacrazione, a 19 anni si trasferisce in Italia per la ...collabora con la Commissione episcopale nazionale per il dialogo interreligioso e il Coordinating- ...

Focolari: «Inter-Lazio Ho una convinzione. Sarri studi Gagliardini!» Inter-News.it

La Juventus l’ho vista una squadra svuotata. Il radiocronista e giornalista Repice è ritornato sul match di ieri fra Inter e Juventus di Coppa Italia. Ho visto un’altra Juventus ieri sera. Al di là di ...Il Derby d'Italia di ieri sera ha decretato la quarta sconfitta di fila della Juventus tra campionato e Coppa Italia: crisi Allegri ...