Focolaio Covid ad Amici | ora cambia tutto | a rischio l’attesa semifinale

(Di sabato 29 aprile 2023)ad. In queste ore è arrivata la notizia che due allievi sono risultati positivi al virus che quest’anno sembra davvero non risparmiare nessuno. Non proprio un intoppo da poco visto che il popolare talent show si appresta ad entrare nella fase più calda e decisiva, quella delle semifinali e della finale del Serale . L'articolo proviene da KontroKultura.

...di Pietradefusi disposta dall'amministrazione comunale per consentire la sanificazione della scuola e il contenimento di quello che viene definito nell'ordinanza comunale un '' da19, l'...Esplode il caso ad Amici 22 . Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Dagospia sembra infatti che ben due alunni del programma di punta di Maria De Filippi siano risultato positivi al. Non si hanno informazioni più precise e certe circa l'identità dei ragazzi colpiti, né sul loro attuale stato di salute. Intanto la puntata di stasera, pre - registrata, andrà regolarmente in ......di Pietradefusi disposta dall'amministrazione comunale per consentire la sanificazione della scuola e il contenimento di quello che viene definito nell'ordinanza comunale un '' da19, l'...

Focolaio Covid a Pietradefusi (Avellino), bimbi positivi dopo prima comunione: scuola chiusa TGCOM

& A seguito della chiusura di un istituto scolastico di Pietradefusi disposta dall’amministrazione comunale per consentire la sanificazione della scuola e il contenimento di quello che viene definito ...a semifinale, invece, potrebbe. La produzione, infatti, è venuta a conoscenza del focolaio dopo la registrazione del 27 aprile. Il noto portale non ha svelato l'identità dei concorrenti che hanno ...