Fiumicino | da Città Metropolitana oltre 380mila euro per rifare via di Casal Sant’Angelo

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 29 aprile 2023)– “Finalmente via disarà oggetto dei lavori tanto attesi e che la renderanno una strada più percorribile”. Ad annunciarlo sono i candidati al consiglio comunale con la lista Civica Ezio Sindaco, Angelo Petrillo e Gabriella Proietti. “La, infatti, che ha la competenza su quella strada, ha stanziato un finanziamento pari a 383 mila– spiegano i candidati -. Questi fondi permetteranno di portare a termine gli interventi di messa in sicurezza soprattutto dei tratti più dissestati di via dia tutto beneficio della viabilità e, soprattutto, delle persone che vivono in questa zona del nord della nostra”. “Dopo gli interventi al cimitero di Maccarese e il ...