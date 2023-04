Fiorentina | Nardella | “Condivido la delusione di Commisso sulla burocrazia”

(Di sabato 29 aprile 2023) “laespressa daper lae per una politica nazionale che alimenta la polemica e che non si prende responsabilità, soprattutto oggi, di fronte ad un progetto fatto e una gara appena partita”. Lo ha detto il sindaco di Firenze Darioin merito a quanto dichiarato oggi dal presidente dellasul restyling del Franchi, escluso dai finanziamenti con i fondi del Pnrr. “Firenze – ha detto il sindaco – merita uno stadio di livello internazionale. Ieri abbiamo inviato le comunicazioni di conclusione della gara pubblica alle ditte che si sono presentate, per attuare il progetto uscito vincitore dal concorso internazionale, per il quale abbiamo già ricevuto 130 milioni di euro. Il governo si assuma la sua parte di responsabilità trovando ...

... non esistono: è confermato e il futuro dellaè legato a quello del settore giovanile. ... Il Comune di Firenze estanno lavorando per trovare dei fondi per andare avanti sul progetto ......insormontabile e il sindacovuole uscire con un traguardo raggiunto. Siamo ostaggio del sistema e della politica italiana, spero che tutti i politici si mettano in testa che laè ...Portare lain Europa nello spazio di quattro anni è stato bellissimo. Ci sono altre ... Ho grande rispetto di, ma la burocrazia sta rovinando l'Italia. Fare un progetto come lo ...

Rocco Commisso torna in Italia e affronta la questione stadio Fiorentina: "E' un fallimento, il Franchi non è degno di noi. Povera Juventus" ...Al fianco di Rocco Commisso, anche il DG della Fiorentina Joe Barone in conferenza stampa per fare il punto sul momento della Fiorentina: "Futuro di Italiano Inutile portare avanti le storie su Itali ...