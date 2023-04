Fiorentina | Commisso tuona | “Politica sta rovinando l’Italia | stadio alle mie condizioni Non metto soldi sul Franchi”

(Di sabato 29 aprile 2023) Il presidente della, Rocco, ha incontrato la stampa di Firenze facendo il punto della situazione sulla questionee parlando come sempre con grande franchezza. “C’è troppa burocrazia, lastacon cose che negli Stati Uniti non esistono – afferma il patron viola – Ho grande rispetto di Nardella, ma il progetto del nuovoè suo e non mio, non ci metterò un penny. La città di Firenze è bellissima, lono e se all’epoca fosse stato accettato il progetto Casamonti a quest’ora sarebbe finito, invece quando è stato fermato dal sovrintendente nel 2019 è stato sbagliato non fare una guerra. Ilnon è un monumento.”comunque non vuole mollare o ...

... "Sono un tifoso dellama non posso accettare che i soldi pubblici vadano a pagare lo ... proprio come le voleva. E per quanto riguarda la destinazione dei fondi del PNRR... quei ......nel finale di partita contro la Cremonese che ha portato lain finale di coppa Italia. Da una parte il sindaco Dario Nardella, dall'altra il presidente della squadra viola Rocco. ...Lettera di Pierluigi Panza a Dagospia rocco'Più che tirare una stoccata alla Juve, il patron delladi Roccodovrebbe fare un monumento al club bianconero all'ingresso dell'Artemio Franchi per i bidoni che la Signora gli ...

Non può che essere lo stadio il principale tema della conferenza stampa che sta tenendo Rocco Commisso. Il patron viola, dopo la mancata erogazione dell'Unione Europea dei 55 ...Firenze, 29 apr. – (Adnkronos) – “Sono sempre disponibile a realizzare uno stadio ma alle mie condizioni. Siamo disponibili a vedere se per lo stadio si può fare qualcosa, ma sicuramente non metterò u ...