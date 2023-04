Finita la dipendenza dal gas russo ma le terre rare… Cos’ha detto Descalzi Eni

Leggi su formiche

(Di sabato 29 aprile 2023) “Le importazioni di gassono quasi azzerate, ridotte a pochi punti percentuali”. Lo ha dichiarato Claudio, amministratore delegato di Eni, in un’intervista al quotidiano La Stampa. È merito “dell’importazione di gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti e dei nuovi contratti di fornitura stipulati nell’Africa settentrionale e subsahariana”, ha spiegato il manager citando i recenti accordi siglati con Algeria, Egitto, Angola e Mozambico. “Una volta completati i due rigassificatori previsti in Italia, avremo forniture e infrastrutture in grado di assicurare maggiore sicurezza energetica. Restano passi da compiere a livello industriale e stiamo lavorando ad altri progetti per portare gas in Europa”, ha aggiunto. IL PREZZO DELL’ENERGIA NEL 2023 Il prezzo dell’energia in Europa non subirà “grandi scossoni” nel 2023, ha assicurato. “Gli ...