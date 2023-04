Fifty Fifty | la loro ‘Cupid’ è già virale

Leggi su funweek

(Di sabato 29 aprile 2023) Si intitola Cupid il singolo delleche sta spopolando sui social e in classifica. Il brano è infatti arrivato al n. 1 della Global Viral di Spotify e nella Top 10 della Global Chart (con oltre 17 milioni di ascoltatori mensili e 200 milioni di streaming). Il video ha più di 36 milioni di visualizzazioni su YouTube. Cupid – dalla melodia e dal testo coinvolgente – è una canzone che combina ritmi disco minimal e suoni in stile retrò, basati su linee di base funky a cui si aggiunge un messaggio positivo che sprona molte ragazze a prendere in mano la propria vita e a non affidarsi solo a Cupido. Le dolci voci di Sio e Aran, insieme al rap pungente di Keena e Saena, mostrano tutto il fascino delle. Molti sono stati gli ...