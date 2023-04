Fiamme Gialle | Sofia Ferrarini vince il bronzo al Karate 1 Youth League

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 29 aprile 2023) Perè la sesta medaglia nel mondo giovanile della Wkf. L’atleta deldellesi prende ila La Coruna nel circuito internazionale del1 Under 21. Un podio importante per lache colleziona un altro prezioso alloro, con proiezione ad altri successi futuri. La vicecampionessa mondiale, che si allena tra Milano e il Centro Sportivo dellea Castelporziano, ha vinto la finalina in Spagna in un derby tutto italiano con Valentina Simonini nel peso dei 68kg. (foto@) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre ...