(Di sabato 29 aprile 2023) IL CONCERTO. Il pianista russo ha inaugurato in grande stile il: la sua visione crepuscolare ha restituito al pubblico la sofferenza delle note di, assecondato dall’orchestra diretta da Pier Carlo Orizio.

Questo elaborato, scritto da Lorenzo Bruno (liceo Arnaldo), fa parte del progetto "Piano Reporter" , promosso dalInternazionale di Brescia e Bergamo e da Cieli Vibranti. Un'esperienza dal grande impatto emotivo. Così si potrebbe definire il concerto speciale per Bergamo Brescia capitale ...Questo elaborato, scritto da Nicola Valer (liceo Calini), fa parte del progetto "Piano Reporter" , promosso dalInternazionale di Brescia e Bergamo e da Cieli Vibranti. In occasione di Brescia - Bergamo capitale della Cultura 2023 , la 60° edizione delè stata ...Questo elaborato, scritto da Elena Savu (liceo Arnaldo), fa parte del progetto "Piano Reporter" , promosso dalInternazionale di Brescia e Bergamo e da Cieli Vibranti. Sabato 22 aprile, con la serata inaugurale al Teatro Grande a Brescia, si è dato il via alla 60°edizione del...

Festival pianistico, Pletnev illumina il Donizetti con Rachmaninov L'Eco di Bergamo

