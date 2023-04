(Di sabato 29 aprile 2023) (Adnkronos) – “Siamo di fronte ad una, per noi e per la città”. Ildi Lucianoè ad un passo dallo. Una vittoria domani contro la Salernitana, complice il risultato favorevole di Inter-Lazio, potrebbe consegnare agli azzurri lo2022-2023, il terzo nella storia del club partenopeo. “Sappiamo da tempo quale deve essere la nostra direzione. Non dobbiamo fare inversioni sul nostro cammino, ma proseguire dritto con quello che abbiamo fatto fino ad adesso. Poi ci sono delle cose che stanno al di sopra di noi e che non possiamo controllare. Noi siamo pronti con tutte le nostre forze, anche quelle che non abbiamo”, dice. “Siamo di fronte ad una, per noi e per la città. ...

1 Entusiasmo alle stelle , senza freni e senza limiti, per unache si avvicina sempre di più. Per il Napoli e Napoli il momento atteso 33 lunghi anni è lì a portata di mano e i preparativi per vivere e condividere questo tripudio fervono in ogni ...In caso di una vittoria nel match di domani contro la Salernitana e in caso di sconfitta della Lazio, il Napoli potrà festeggiare loIn caso di una vittoria nel match di domani contro la Salernitana e in caso di una sconfitta della Lazio contro l'Inter a San Siro, il Napoli potrà già festeggiare ...AGI - Bianco e azzurro. Un po' di tricolore, ma soltanto per dire che bianco, rosso e verde sono i colori che il Napoli si appunterà sulla maglia come terzomolto presto. Domani forse. In tanti ci sperano, vedono la notte che verrà come la più lunga, da ingannare e far passare in fretta, perché la squadra sarà in casa, nella bolgia dello stadio ...

Festa Scudetto, Spalletti: "Napoli pronto per sfida estrema" Adnkronos

Centinaia di tifosi si sono radunati davanti al centro tecnico di Castel Volturno dove il Napoli tiene oggi l'allenamento prima della conferenza stampa ...La squadra del Napoli ha un altro tifoso eccellente: Tracy Roberts-Pounds, console generale degli Stati Uniti nella città partenopea. Console USA: "Ho ...