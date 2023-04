Festa scudetto | consiglieri FI | “Perplessità sull’accordo per Anm”

(Di sabato 29 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Rimaniamo increduli nell’apprendere i termini dell’accordo siglato tra ANM, Sindacati e comune di Napoli. Si chiedono straordinari a tutti i lavoratori dell’azienda richiamandoli da un già confuso congedo d’ufficio e rimettendoli in servizio dalle ore 14 del 30/04 senza essere certi di quali possano essere gli esiti delle partite in corso, non prevedendo neanche un piano di rientro eventuale e straordinario. Dunque l’accordo si intenderà valido solo in caso di vincita dello, cosa che noi ovviamente ci auguriamo, ma allo stesso tempo non possiamo non metterci dalla parte dei lavoratori che faranno straordinari per questa domenica e che avranno la certezza di continuare il servizio solo dopo le 17 cioè a risultato calcistico acquisito”. Lo scrivono, in una nota, icomunali di Napoli di Forza ...

...farà davanti alla struttura ora intitolata al Pibe de Oro che per primo nel 1987 portò lo... E tra divieti, chiusure, polemiche, Napoli si prepara alla. In piazza Mercato anche venerdì ...del Napoli: tutto pronto con una città intera e non solo che non vedono l'ora di festeggiare uno L'articolodel Napoli: strade chiuse e le zone pedonali con le ...Il Vesuvio sarà blindatissimo in vista delladel Napoli . L'idea di accendere fumogeni tricolore sul cratere va scongiurata ad ogni costo. L' Ente nazionale Parco Vesuvio ha lanciato l'allarme dopo il tam tam sui social della ...

FOTO - Festa Scudetto, Sant'Anastasia fa già le prove generali Tutto Napoli

Lo striscione più simbolico: "Me crereve ca murevo 'e stu iourno nunn o' vedevo", credevo di morire e di non vedere questo giorno ...Festa per lo scudetto del Napoli: anche in provincia di Caserta scatta il piano sicurezza. Ieri secondo incontro in Prefettura per stabilire le misure in vista di domenica, quando, in caso ...