Festa scudetto | anche New York si prepara a celebrare il Napoli

(Di sabato 29 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutola città di Newsiai festeggiamenti per il terzodelse l’ufficializzazione arriverà solo dopo l’esito del derby con la Salernitana e della partita tra Inter e Lazio, la folta colonia di tifosi delche vivono nella Grande Mela è pronta a sostenere la squadra di Spalletti ritrovandosi già di prima mattina, nella sede delClub NYC da Ribalta, in zona Union Square. Sono stati allestiti tre schermi giganti, un grande tricolore è stato posizionato all’ingresso, e se i risultati combineranno, ci sarà unaspontanea fino a sera. Per l’ultima di campionato, invece, il 4 giugno, un intero isolato sulla 12/a strada tra University e Broadway (sede del ...

Alla vigilia della sfida con la Salernitana che potrebbe cucire lo scudetto sulle maglie del Napoli, in città la festa è gia iniziata. E' la Roma a fermare la striscia di cinque scudetti di fila della Juventus.

“Siamo di fronte ad una sfida estrema, per noi e per la città”. Il Napoli di Luciano Spalletti è ad un passo dallo scudetto. Una vittoria domani contro la Salernitana, complice il risultato favorevole ...(ANSA) - SALERNO, 29 APR - "Sullo slittamento della partita si è già espresso il nostro presidente, come allenatore posso solo aggiungere che questo spostamento ha influenzato ...