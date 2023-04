Festa scudetto | anche il Cardarelli si tinge di azzurro

(Di sabato 29 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – In occasione della partitadi domani, domenica 30 aprile, tra Napoli e Salernitana, ilillumina la facciata die potenzia i servizi di emergenza. Oggi e domani, dalle 20 alle 24, la facciata monumentale dell’ospedale di Napoli sarà illuminata da fasci di luce azzurri per celebrare la sfida della squadra della città. Domani, invece, a partire dal turno delle 14 i servizi di emergenza vedranno un potenziamento con il raddoppio del personale ortopedico presso il Pronto Soccorso e la disponibilità di cinque medici in più presso i reparti che potranno accorrere in caso di necessità. Il personale infermieristico sarà potenziato in base alle necessità, avvalendosi degli infermieri di supporto sempre disponibili in Azienda. L’ospedale, inoltre, ha predisposto fino a martedì 2 ...

... poco dopo, alle 15, il Napoli dovesse battere la Salernitana al Diego Armando Maradona, potrebbe scatenarsi laper il terzodella storia dei partenopei. L'attesa è stata tanta, la ...Il Comune di Napoli ha diramato una nuova ordinanza che entrerà in vigore nella giornata di domenica 30 aprile, in vista della possibileche esploderà in città a seguito del match degli azzurri contro la Salernitana, disponendo divieti di circolazione, di vendita di alcol e fuochi di artificio oltre al prolungamento dell'...L'eventualeè stata "preparata" dalle istituzioni in modo maniacale. Il timore è che l'enorme ressa di persone in strada (previsto oltre un milione di persone) possa favorire incidenti ...

La città ai piedi del Vesuvio si sta preparando per la mega festa nella quale si getterà con il calore tipico della sua gente per la vittoria dello scudetto. Potrebbe già accadere domenica, al termine ...Non si arrestano le minacce degli ultras ostili al Napoli. Anche i supporters juventini hanno voluto mettere in guardia i tifosi napoletani residenti a Torino. L’intimidazione arriva come risposta a u ...