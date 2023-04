Festa Napoli | l’avviso del Governo degli Stati Uniti per chi viaggia in Italia E da Bergamo arrivano le minacce…

(Di sabato 29 aprile 2023) E’ sempre più alta l’attesa per lascudetto del. L’aritmetica del terzo scudetto della storia del club azzurro potrebbe arrivare già nella giornata di domenica. Sono due le combinazioni fondamentali: la vittoria della squadra di Spalletti contro la Salernitana e il mancato successo della Lazio contro l’Inter. Nel frattempo ilha emesso un avviso di viaggio di Livello 2 per chiin, avvisando i cittadini di “esercitare una cautela maggiore”.è stato pubblicato sul sito web dell’ambasciatain. Il motivo riguarda proprio le probabili celebrazioni in tutta la città di ...

Ma Sarri, che ha allenato ildal 2015 al 2018, è disposto a fare di tutto per posticipare il più possibile ladei tifosi partenopei. "Hanno già apparecchiato la tavola per la nostra ...Noi vogliamo augurare a tutti di poter godere lo spettacolo dicome solosa tributare ai propri beniamini. E mentre ilsi vestirà da campione d'Italia, le altre che inseguono ...la farà lo stesso, speriamo il più tardi possibile".

Festa scudetto Napoli 2023, le ultime notizie in diretta ilmattino.it

E' tutto pronto in città per la grande festa Scudetto di domenica. E' tutto pronto in città per la grande festa Scudetto di domenica… Leggi ...«Lei prima di ogni cosa, lei essenza di questa storia meravigliosa». Napoli è pronta a fare festa e con lei i tifosi azzurri che aspettano solo l'aritmetica certezza per ...