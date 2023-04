Federica Zille è fidanzata? Cosa sappiamo della vita privata della giornalista DAZN

Leggi su nonsolo.tv

(Di sabato 29 aprile 2023) Bella, giovane e simpatica.è riuscita a conquistare il cuore di migliaia di telespettatori, maesattamente su di lei ed in particolar modo sulla sua? Ladioppure no? Vediamo di fare un po’ di chiarezza. Chi èNata il 30 Gennaio del 1990 non si sa bene dove,ha frequentato l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano dove ha conseguito la laurea in Linguaggi dei Media. Successivamente ha poi frequentato la prestigiosa Università IULM per un master in giornalismo. Oggi è unaaffermata e dal 26 giugno del 2017 è iscritta all’albo ...