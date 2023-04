Fanny Ardant confessa | “Ho detto di non aver mai mangiato cioccolato fondente? Avevo fumato” E Serena Bortone la rimprovera

(Di sabato 29 aprile 2023) La grande diva del cinema, conosciuta per essere stata la musa del visionario regista François Truffaut, è stata ospite nella scorsa puntata di ‘Oggi è un altro giorno’, lo show pomeridiano di Rai 1 condotto da. Come riporta il programma,e Truffaut furono uniti non solo dal cinema, ma anche dall’amore, tanto che dalla loro relazione nacque una figlia nel 1983. Ripercorrendo il suo passato e la sua carriera,ha raccontato un piccolo dettaglio di una sua vecchia intervista, mettendo in difficoltà la conduttrice, che ha dovuto immediatamente dissociarsi dalle parole dell’attrice. “In una vecchia intervista lei dichiarò: ‘Il mio sogno è mangiare, perché mi sono sempre trattenuta dal farlo. Se ...

Protagonistie Maurizio Lombardi, il film è una delicata storia d'amore in cui un disturbo neurologico diventa un pretesto per narrare una storia a tratti metafisica. "Non conoscevo l'...è una famosa attrice francese che ha avuto tre figlie con tre uomini diversi. Ecco chi sono e che lavoro ...Ma di chi è quella voce diin ' Bolero' di Leluoche E quella moglie dell'antiquario, nel 'Mostro' di Benigni Ma non è la mamma di Renato Zero in 'Ciao nì!' Sì è sempre lei, Maria Rita Bresadola Di Lernia, ...

Fanny Ardant: «Ho detto di non aver mai mangiato ciccolato fondente Avevo fumato» ilmessaggero.it

La grande diva del cinema Fanny Ardant, conosciuta per essere stata la musa del visionario regista François Truffaut, è stata ospite nella scorsa puntata di ‘Oggi è un altro giorno’, lo show pomeridia ...Fanny Ardant è una famosa attrice francese che ha avuto tre figlie con tre uomini diversi. Ecco chi sono e che lavoro fanno.