F1 | Vasseur | ' dobbiamo essere opportunisti e mettere a frutto i progressi'

(Di sabato 29 aprile 2023) Baku, 29 apr. - (Adnkronos) - - "Non è stato un problema di degrado come Melbourne, abbiamo spinto troppo per tenere il passo di Perez. In gara sarà un'altra storia, ci sono due stint e con una temperatura diversa. Anche le mescole saranno differenti, giocheremo anche con la strategia. Il degrado danneggia chi sta dietro, ma se uno è davanti con aria pulita va meglio. Venerdì abbiamo provato le mescole dure, le medie non le abbiamo mai testate. Sarà comunque un'altra sfida". Il team principal della Ferrari Fredericcommenta così al microfono di Sky la gara Sprint della Rossa a Baku, con Charles Leclerc 2° e Carlos Sainz 5°, dopo una gara in cui le vetture di Maranello hanno lamentato ancora un forte degrado gomme rispetto ai rivali. "La macchina era già migliorata a Melbourne, anche se non siamo andati a punti. In qualifica il passo era già buono. Ora ...

"Saremo in lotta e questa è la cosa importante - dice- . Sulla gestione delle gommemigliorare, Baku per la velocità di punta non è il migliore per noi ma ci riproviamo". . 29 ...... Frederic, a Sky Sport dopo la Sprint Race in Azerbaigian in cui si sono visti miglioramenti in casa Cavallino, col secondo posto di Leclerc in particolare: 'migliorare nella ...Da parte dinon sono mancati accenni sui rumors che riguardano Leclerc - Mercedes: 'Charles ... Noncostruire qualcosa con i nostri piloti sulle ultime due gare. Ho sempre detto che i ...

Baku, 29 apr. – (Adnkronos) – – "Non è stato un problema di degrado come Melbourne, abbiamo spinto troppo per tenere il passo di Perez. In gara sarà un'altra storia, ci sono due stint e con una temper ...