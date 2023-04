F1 TV8 | gara GP Azerbaijan 2023 | orario 30 aprile | programma in chiaro | streaming

(Di sabato 29 aprile 2023) Il neerlandese Max Verstappen dopo 3 gare è a quota 69, davanti al compagno di squadra messicano Sergio Perez a -15, all’Aston Martin dell’iberico Fernando Alonso a -24, e con la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz quinta a -49: domani, domenica 30, alle ore 13.00 italiane, andrà in scena ladel GP d’. Il quarto round del Mondialedi F1 si correrà sul tracciato di Baku e sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 HD, con la direttaaffidata a SkyGo e Now, infine OA Sport vi fornirà la diretta live testuale. Differita integrale dellaalle 17.55 insu TV8 HD e tv8.it. Classifica Mondiale F1: la graduatoria dei piloti. Max Verstappen vola a +15 su Perez, 3° Alonso CALENDARIO GP ...

... Charles Leclerc è riuscito a concludere la prima tornata dial comando davanti a Sergio Perez,... Appuntamento alle 13.00 di domani " in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV (differita su) per lo ...... apparso competitivo e pronto a giocarsi le proprie chance in vista della. Appuntamento alle 13.00 di domani " in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV (differita su) per lo start del Gran ...... apparso competitivo e pronto a giocarsi le proprie chance in vista della. Appuntamento alle 13.00 di domani " in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV (differita su) per lo start del Gran ...

F1 GP Baku, Perez vince la gara sprint, poi Leclerc e Verstappen: la classifica aggiornata Fanpage.it

F1 GP Azerbaijan Sprint - Intervenuto a Paddock Live al termine della Sprint valida per il Gran Premio dell'Azerbaijan, quarta prova del mondiale 2023 di Formula 1, Carlo Vanzini e Marc Genè hanno ana ...Domani, domenica 30 aprile, per quel che riguarda il Motomondiale 2023, si concluderà il fine settimana del GP di Spagna, con il warm up e le gare che si disputeranno a Jerez e saranno valide per la q ...