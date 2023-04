(Di sabato 29 aprile 2023) "Per il momento limitiamo i danni dopo un week end molto difficile e strano intento dal punto di vista mentale: guidare unache non ti dàsu una pista così complicata come quella di ...

E' sconsolato Carlosdopo la gara sprint in Azerbaigian vinta dalla Red Bull di Sergio Perez: "Non posso fare molto sulla macchina diciamo sono un po' incastrato - ha aggiunto lo spagnolo della ...è un ottimo pilota di mezza classifica, sostanzioso, ma niente di che, i campioni sono altri. ... Mi ricorda un Jean Alesi, veloce, di cuore, masostanza alla fine. Norris è molto ...È mancata la finalizzazione, sono mancati i punti, per un episodio di gara nel quale l'errore diin curva 1 c'è stato e la direzione gara ha deciso di punirlo con benflessibilità di ...

F1: Sainz 'poca fiducia con la macchina, c'è lavoro da fare' - F1 Agenzia ANSA

"Per il momento limitiamo i danni dopo un week end molto difficile e strano intento dal punto di vista mentale: guidare una macchina che non ti dà fiducia su una pista così complicata come quella di B ...Il monegasco racconta il secondo posto nella Sprint: "Non ho lottato molto con Perez perché volevo preservare le gomme. Vedremo cosa accadrà domani" ...