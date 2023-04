(Di sabato 29 aprile 2023) Baku, 29 apr. - (Adnkronos) - "Non ho feeling, ho. E' un weekende strano, intenso dal punto di vista mentale. E'una macchinain una pista come questa". Queste le parole di Carlosdopo il 5° posto nella gara sprint di Baku. "Sto cambiando il mio stile di guida per avvicinarmi a quello di Leclerc, ma essendo in parco chiuso siamo incastrati in questa situazione -aggiunge il pilota spagnolo della Ferrari al microfono di Sky Sport-. In qualifica il nuovo set up sta pagando, la macchina è molto veloce sul giro secco. In gara invece non ho visto grandi progressi, le Red Bull erano chiaramente davanti e le Mercedes non avevano degrado. Su quello ci sarà ancora da lavorare".

Molto insoddisfatto invece: "Una Sprint Race che conferma la difficoltà di feeling. L'importante in questo momento è limitare i danni, è un weekenddal punto di vista mentale. Guidare ...... guidare una macchina che non ti dà fiducia su una pista così complicata come quella di Baku è". E' sconsolato Carlosdopo la gara sprint in Azerbaigian vinta dalla Red Bull di Sergio ...GP Azerbaijan Sprint - Altra sessioneper Carlos, che a Baku è arrivato in quinta posizione nella Sprint Race. Il pilota della Ferrari ha sofferto ancora una volta non avendo quel feeling necessario sulla sua monoposto, un ...

F1: Sainz, 'difficile guidare senza fiducia, ho limitato i danni' Il Tirreno

Baku, 29 apr. – (Adnkronos) – “Non ho feeling, ho limitato i danni. E’ un weekend difficile e strano, intenso dal punto di vista mentale. E’ difficile guidare una macchina senza fiducia in una pista c ..."Per il momento limitiamo i danni dopo un week end molto difficile e strano intento dal punto di vista mentale: guidare una macchina che non ti dà fiducia su una pista così complicata come quella di B ...