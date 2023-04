F1 | Russell punge ancora Verstappen | “Non mi tiro indietro perché lui guida il Mondiale”

Leggi su oasport

(Di sabato 29 aprile 2023) Tiene banco il duello tra Maxe Georgedopo il sabato del GP dell’Azerbaigian di Formula 1. I due hanno avuto contatti in pista, in particolare nel primo giro, quando il britannico ha toccato il pilota della Red Bull e gli ha causato un buco sulla fiancata della sua macchina. Nell’immediato post Sprint Race c’è stato un veemente faccia a faccia tra i due che si sono scambiati le idee, con uninfuriato per l’accaduto: “George ha rischiato troppo, la traiettoria era mia” – ha affermato il campione del mondo. Dopo iniziali dichiarazioni, il pilota Mercedes ha rincarato ulteriormente la dose sul contatto avuto con l’olandese: “Sono sorpreso che abbia provato a tenere la posizione all’esterno in un circuito cittadino, lui ha molto di più da perdere. Nessuno dei contatti era volontario. Stavo facendo del mio ...