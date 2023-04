F1 | Perez vince la gara sprint a Baku | Leclerc secondo

BAKU - Sergiola Sprint del Gran Premio di Azerbaijan , quarto appuntamento del mondiale 2023 di F1 . Il messicano scatta bene alla ripartenza dopo una safety car, e grazie al DRS supera un combattivo ...16.10 F1, Baku:si aggiudica SprintRace Sergiola prima delle sei Sprint Race in calendario davanti a Leclerc e al compagno di team Verstappen. Il monegasco della Ferrari bissa nello 'shootoff' (la nuova formula delle qualifiche ...Sergiola sprint race del gp di Baku , la prima gara veloce della stagione su sei previste. Otto punti per il messicano della Red Bull . Dietro di lui (7 punti) Charles Leclerc , che domani in ...

Ferrari, Leclerc tiene testa a Verstappen: è 2°. Perez vince Sprint a Baku Tuttosport

Come previsto, la Red Bull ha un vantaggio in termini di velocità massima ed il monegasco non riesce a tenere dietro l’arrembante Perez, che vince senza troppi problemi. Meno competitivo Max ...BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – Si conclude con la vittoria di Sergio Perez la prima Sprint Race del Mondiale 2023 di F1, con il pilota della ...