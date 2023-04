F1 | Lewis Hamilton | “Essere finito alle spalle di Alonso è un dispiacere | non avevo il passo”

Leggi su oasport

(Di sabato 29 aprile 2023) Non è andato oltre il settimo posto, nella Sprint Race del GP di Azerbaijan, quarto round del Mondiale 2023 di F1. Sul tracciato di Baku l’asso di Stevenage non ha messo in mostra ilatteso sulla Mercedes e, vista l’evoluzione della gara, haper perdere la propria posizione in favore di Fernandosesto con l’Aston Martin. Unsottotono che ha sofferto di problemi di messa a punto sulla propria W14: “Perdere la posizione così da Fernando, nella ripartenza dopo la Safety Car, è stato un. Noncomunque ildelle monoposto che mi precedevano“, ha ammesso ai microfoni di Sky Sports il britannico. “I tecnici lavoreranno sul ...