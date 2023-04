F1 | Leclerc | ' passi avanti della Ferrari ma Red Bull più forte in gara'

(Di sabato 29 aprile 2023) Baku, 29 apr. - (Adnkronos) - "Sicuramente non potremo cambiare la macchina per domani, ma magari fare dei piccoli aggiustamenti. La Redha ancora un vantaggio in, noi però non dobbiamo dimenticarci quanto eravamo indietro sul passonegli scorsi Gran Premi. Se vincere non è possibile dobbiamo puntare a portare a casa più punti possibile, oggi non potevamo fare molto di più". Lo dice il pilotaCharles, dopo il secondo posto nellasprint a Baku alle spalleReddi Sergio Perez.

