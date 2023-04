F1 | Leclerc ' ora confermiamo questo risultato in gara'

(Di sabato 29 aprile 2023) "Nel Q3 la macchina si comportava in modo diverso, con la soft che non usavamo da ieri, quindi nel finale ho perso il posteriore e sono andato a muro. Mi dispiace per Carlos, frenato dalla bandiera ...

dobbiamo confermare questo risultato in gara". Così Charlesdopo aver conquistato la prima pole nella shootout del sabato mattina a Baku. "Domani ci proveremo, ma dobbiamo essere realisti ......48.180 AlphaTauri Shootout Baku, la cronaca Second pole position in due giorni per Charles,... lo sguardo si spostasulle due gare. La Sprint di oggi pomeriggio durerà 17 giri e comincerà ..."Sono molto contento del primo tentativo fatto nel Q3,abbiamo bisogno di confermare il risultato in gara - ha commentato- Ci proveremo, dobbiamo essere realisti e dire che finora siamo ...

F1 GP Baku, Leclerc in pole nella gara sprint dopo le qualifiche ... Sport Fanpage

Seguiamo insieme la f1, vedendo la Ferrari di Leclerc nella Sprint di F1 del GP dell'Azerbaijan 2023 in diretta con la nostra cronaca live ...Shootout pole a Baku: Charles Leclerc fa 2 su 2 e registra un'altra pole position per la Sprint Race pomeridiana. Ecco i risultati.