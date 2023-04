F1 | Gp Baku | Leclerc in pole anche nel primo storico shootout

(Di sabato 29 aprile 2023), 29 apr. - (Adnkronos) - Il pilota della Ferrari Charles, giàman del Gp dell'Azerbaijan, conquista ilpostonella prima e storica qualificache ha deciso la griglia della gara Sprint in programma alle 15.30. Ail monegasco nel finale toccail muro ma con il tempo di 1'41"697 si lascia alle spalle le Red Bull del messicano Sergio Perez (1'41"844) e dell'olandese Max Verstappen (1'41"987). Quarto posto per l'inglese della Mercedes George Russell (1'42"252) che si lascia alle spalle l'altra Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz (1'42"287) e il connazionale e compagno di scuderia Lewis Hamilton (1'42"502).

INVIATO A. Dopo la pole position, la mini pole: Charles continua a volare tra i muretti del circuito cittadino di. Il nuovo regolamento gli piace, l'aveva detto fin dalla vigilia, e il ... Così Charles dopo aver conquistato la prima pole nella shootout del sabato mattina a. "Domani ci proveremo, ma dobbiamo essere realisti - ha proseguito il ferrarista - . Finora le Red ...

Successo Ferrari anche nella Sprint Shootout del Gp di Baku. Charles Leclerc, con il tempo di 1:41.697 si è aggiudicato al volante della sua Ferrari SF-75 la pole davanti a Sergio Perez e Max ...Il secondo è da ricercare nelle dichiarazioni di Leclerc. Charles ha parlato di una scelta di set-up aggressiva, con una finestra di utilizzo molto stretta. La SF-23 si è presentata in pista a Baku ...