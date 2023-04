F1 GP Baku | le possibili strategie per la gara | una sola sosta?

Leggi su sportface

(Di sabato 29 aprile 2023) Sergio Perez vince la prima F1 Sprint della stagione a, Charles Leclerc firma invece in 1’41?697 il migliore tempo nella nuova Sprint Shootout. Il pilota della Ferrari ha conquistato il Pirelli Sprint Shootout Award, ricevendo un cappello Pirelli personalizzato dall’artista Saiff Vasarhelyi. A non conservare un set nuovo di P Zero Red soft sono stati invece Lando Norris e Yuki Tsunoda, l’inglese ha concluso la SQ2 con il decimo tempo e avrebbe potuto partecipare anche all’ultima parte della Sprint Shootout, ma così non è stato a causa della mancanza di un treno di Soft nuovo, obbligo richiesto dal regolamento. Tutti i piloti hanno montato sulla griglia della F1 Sprint le Medie ad eccezione di Lando Norris, partito con un set di Soft usate, e Valtteri Bottas con delle Soft nuove. Norris e Esteban Ocon sono gli unici ad aver effettuato un cambio gomme ...