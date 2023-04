F1 | Gp Baku | è Leclerc show Va a muro ma conquista la pole anche al debutto della sprint shootout

(Di sabato 29 aprile 2023) Due magie in due giorni. È lodi Charlessul circuito cittadino di: dopo averto al venerdì laposition valida per il gran premio dell’Azerbaigian di domenica, il monegascoFerrari firma il giro più velocenella primastoriaFormula 1. È il nuovo format di qualifica pensato per la gara(lunga 100 km), che scatta oggi (sabato) alle ore 15.30.occuperà appunto la prima casella, davanti alle due Red Bull di Sergio Perez e di Max Verstappen. Quinto tempo e terza fila per l’altro ferrarista Carlos Sainz che prevede la Mercedes di George Russell.ha ...

Dietro di lui Perez e Verstappen.(AZERBAIJAN) - Charles Leclerc scatterà in prima posizione nella gara sprint del gran Premio dell'Azerbaijan, grazie alla pole position conquistata con il tempo di 1'41"697. Prima storica pole ..."Sono molto contento del primo tentativo fatto nel Q3, ora abbiamo bisogno di confermare il risultato in gara - ha commentato Leclerc - Ci proveremo, dobbiamo essere realisti e dire che finora siamo ...

Successo Ferrari anche nella Sprint Shootout del Gp di Baku. Charles Leclerc, con il tempo di 1:41.697 si è aggiudicato al volante della sua Ferrari SF-75 la pole davanti a Sergio Perez e Max ...Il secondo è da ricercare nelle dichiarazioni di Leclerc. Charles ha parlato di una scelta di set-up aggressiva, con una finestra di utilizzo molto stretta. La SF-23 si è presentata in pista a Baku ...