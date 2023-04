Dopo la pole position conquistata ieri pomeriggio, Charles Leclerc si èal comando dello ... Appuntamento alle 17.30 su Sky Sport F1 HD e NowTV per la diretta della Sprint a. ...Il Gran Premio dell'Azerbaigian in programma aproseguirà la sua storia in F1 per almeno altri tre anni . Il circuito azero, infatti, è statoufficialmente nel Circus fino al 2026 con il rinnovo del contratto e l'annuncio è ...GP Azerbaijan - Attraverso un comunicato ufficiale la Formula 1 hache il Gran Premio dell'Azerbaijan ha esteso il suo contratto per rimanere in calendario ... 'Il tracciato diè ...

F1: Gp Baku confermato in calendario fino al 2026 Il Tirreno

Baku, 29 apr. – (Adnkronos) – Nel sabato di Baku, che ha visto il debutto del nuovo format della Sprint con la qualifica Shootout, la Formula 1 ha annunciato ufficialmente la presenza dell’Arzebaijan ...F1 GP Azerbaijan qualifiche Shoot-Out – Vi riportiamo il giro con cui Charles Leclerc ha ottenuto la pole position nellla Sprint del Gran Premio dell'Azerbaijan, quarto appuntamento del mondiale 2023 ...