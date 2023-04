F1 GP Baku 2023 | Wolff | “Leclerc? Non ho mai parlato con lui del futuro”

(Di sabato 29 aprile 2023) Toto, team principal della Mercedes, haai microfoni di Sky Sport al termine della qualifica shootout del GP di. La qualifica si è chiusa con il quarto e sesto posto rispettivamente conquistati da George Russell e Lewis Hamilton, mentre i ferraristi Charles(primo) e Carlos Sainz (quinto) si sono dimostrati superiori. “Non sono ancora riuscito a capire se questo format mi piace, ma è giusto che la Formula 1 sperimenti nuove modalità di corsa – ha dichiarato–. Vedremo alla fine del weekend quali saranno i risultati, i piloti ieri hanno avuto qualche difficoltà con la pressione gomme. Oggi abbiamo fatto meglio ma si vede che abbiamo bisogno di molti giri in più rispetto a Ferrari e Red Bull per essere veloci. Ci attendiamo degli aggiornamenti ...

Dietro di lui Perez e Verstappen. Charles Leclerc scatterà in prima posizione nella gara sprint del gran Premio dell'Azerbaigian. Il pilota della Ferrari ha ottenuto la prima pole nella storia nelle qualifiche shootout.

La grande novità della Sprint Race del 2023 è relativa alla Sprint Shootout, cioè la Qualifica della Sprint che avrà sulla carta una durata di mezz'ora, ma considerato il… Leggi ...La Q1 e la Q2 con gomme medie, la Q3 con gli pneumatici soft nuovi, ma con l'obbligo di percorrere due giri cronometrati senza rientrare ai box. E se le hai utilizzate nella qualifica per il ...